أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة – تداول – اليوم مرتفعًا 43.19 نقطة ليقفل عند مستوى 12851.22 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

مؤشر تداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 262 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والواحة، ودله الصحية، وتنمية، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والكثيري، وسلامة، وأسمنت المدينة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و 3.21% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبترو رابغ، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، وأكو باور، وسابك الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 86.10 نقطة ليقفل عند مستوى 24542.76 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 129 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و350 ألف سهم تقاسمتها 6469 صفقة.