أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل بحق 81 شخصًا (سعوديين وأجانب) ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، من بينهم 3 يمنيين تورطوا في تشكيل الخلية الحوثية الإرهابية لتنفيذ أجندة جماعة الحوثي الإرهابية وترويع الآمنين في المملكة.

جرائم الخلية الحوثية

وتضمن بيان الداخلية الصادر اليوم إدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني وإبراهيم أحمد علي بحري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.

وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت 9/ 8/ 1443 هـ الموافق 12/ 3/ 2022 م.