تشارك الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بجناح في معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في مدينة الرياض خلال المدَّة من 6 – 9 مارس 2022.

وستعرِّف الهيئة زوار الجناح بمهامها وأدوارها ونشاطاتها وإنجازاتها، وخططها الطموحة ليكون لها دور محوري ورائد على صعيد تطوير التقنيات الفضائية تماشياً مع أهداف رؤية 2030 التي تستهدف توطين الصناعات الدفاعية والفضائية كافة.

دور هيئة الفضاء:

كما تستعرض الهيئة الدور الذي يقدمه مركز التحليل والنمذجة والمحاكاة كإحدى القدرات التقنية المنشأة حديثاً في الهيئة من خلال عرض محاكاة لكوكبة أقمار صناعية لرصد الأرض مع تحليل أدائها وفعاليتها، ومركز مراقبة الأجسام الفضائية، والتعريف ببرنامج مسار القدرات كأهم ممكنات قطاع الفضاء في المملكة، وإنجازاته ومبادراته في بناء القدرات البشرية الوطنية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء.

وتقدم كاكست خلال المشاركة أبرز الحلول المبتكرة والخدمات التقنية بقطاع الفضاء، لتوفير اتصالات آمنة باستخدام تقنيات متقدمة مقاومة للتشويش، وتصوير ورصد الأرض وتتبع السفن باستخدام أنظمة استشعار عن بعد متطورة، وكذلك تجربتها في اكتشاف الجانب غير المرئي من القمر خلال الرحلة العلمية المشتركة مع جمهورية الصين الشعبية.

أقمار صناعية:

كما تعرض لزوار الجناح سلسلة أقمارها الصناعية مثل قمر(SGS-1)، الذي يهدف لتأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band، وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة، وقمر “شاهين سات” المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، بالإضافة إلى سلسة أقمار سعودي سات وهي “سعودي سات 5 أ” و” سعودي سات 5 ب”، وسعودي سات 4.

وتهدف كاكست من مشاركتها إلى إبراز الإنجازات التي حققتها في قطاع الفضاء نتيجة الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومواكبتها آخر ما توصل له العالم في هذا المجال بما يعزِّز من مكانة المملكة عالمياً ويزيد من تنافسيتها تحقيقاً لتطلعات القيادة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

كما شارك في الجناح الخاص بالهيئة كلٌ من، جامعة الملك عبدالعزيز بمشاريع طلابية فضائية مميزة، وشركة “تقنية الفضائية” لاستعراض برامجها وخدماتها التقنية الهادفة لتوطين صناعة الأقمار الصناعية.