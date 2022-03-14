ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” يومي 17 و18 مارس الجاري، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.

جوائز يومية:

كما تشمل الجوائز اليومية التي أعلن عنها موسم الرياض، سيارتين و40 بلايستيشن، إضافةً إلى السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

بوليفارد رياض سيتي:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومقاهي ومطاعم، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار، في حين تلبّي منطقة “ونتروندرلاند”، رغبات كافة أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هويةً معيّنةً، وهي مغامرات الرعب، والصندوق السحري، ودريم لاند كرنفال، وغابة الثلج الشرقي، وغابة الثلج الغربي، والمهرجان الشتوي، وطريق العجائب.