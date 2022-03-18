شهدت منطقتا بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، مساء اليوم إقبالًا مميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، والتي تواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة، ومجموعة من التصاميم ذات الدلالات الترفيهية المتنوعة.

وحضرت إلى الحفلة التنكرية في موسم الرياض جموع كبيرة من الزوار والشخصيات في أزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بأحداث الخيال العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود لمجموعة من الشخصيات الواقعية والخيالية.

وظهرت شخصيات المتنكرين في موسم الرياض بفنون تصميمية جميلة، وتجسيد مميز لشخصيات من وحي الخيال، عبر مجموعة لامحدودة من إكسسوارات الموضة العالمية، والشعر المستعار، والأزياء الغريبة.

وعاش زوار موسم الرياض اليوم مساءً استثنائيًّا ممتعًا في منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، لا سيما بعد التقائهم في زوايا المنطقتين عددًا من الشخصيات التي يحبونها كشخصية “باتمان”، ومجموعة من الأبطال الخارقين والمهرجين والزومبي.

أكبر حفلة تنكرية بالمملكة

وأسهم في تضاعف أعداد الزوار والحضور إلى المنطقتين، إتاحة موسم الرياض الدخول المجاني باللباس التنكري، إذ امتلأت شاشات سكوير بمشاهد الملابس التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي ارتداها الزوار خلال الحفلة التي شهدت حضورًا استثنائيًّا في بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند.

وتنافس زوار الموسم في لبس أكثر الأزياء التنكرية لفتًا للأنظار؛ لجذب أعين الجمهور، والفوز بالنصيب الأكبر من عدسات كاميرات الزوار التي وثقت الحدث، وجمعت آلاف الذكريات في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

وشهدت الحفلة توزيع عدد من الجوائز لأفضل المتنكرين من الجمهور، وتتمثل في سيارتين، و40 جهاز بلايستيشن للحضور، خلال أيام الحفلة التي بدأت أمس الخميس، وتنتهي اليوم الجمعة.