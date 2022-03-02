طرحت غرفة أبها 201 وظيفة على مدار يومين بالمجالات الهندسية والمكانيكية والكهربائية والفنية وخدمة العملاء، والإشراف عليها بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

فرص وظيفية:

وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أن الغرفة تحاول من خلال طرح الفرص الوظيفية لتلبية احتياجات قطاع الأعمال بعسير من الكوادر الوطنية المؤهلة بمختلف التخصصات بدعم من الشركات الوطنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة من الغرفة لتوطين الوظائف في شركات القطاع الخاص وخفض نسبة البطالة عبر توفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي لمساعدتهم في الاندماج في سوق العمل، مبيناً أن الغرفة تنسق مباشرة مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية لتوجيه طالبي العمل خلال المقابلات الشخصية.

ملتقيات التوظيف:

وأشار إلى أن غرفة أبها تنظم ملتقيات التوظيف لإثراء الفرص الوظيفية بمنطقة عسير للشباب والشابات السعوديين، مما يسهم في دفع العجلة التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن الغرفة تتوسع في مبادراتها وبرامجها التي تسعى من خلالها لترسيخ دورها في توطين الوظائف وتدريب الكوادر الوطنية بالمجتمع.

ودعا الدكتور آل عقران الراغبين والراغبات في التوظيف بمنطقة عسير للحضور والمشاركة في ملتقيات التوظيف بالغرفة للاستفادة من الفرص التدريبية والوظيفية -بإذن الله-.