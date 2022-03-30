نفذت وزارة التجارة أكثر من 2,600 زيارة تفقدية على المخابز والمصانع ومنافذ بيع الخبز بأنواعه في جميع مناطق المملكة، للتحقق من الوفرة ومراقبة وضع الدقيق في المصانع والمستودعات، وذلك خلال الفترة من 20-27 مارس 2022.

التحقق من وفرة المنتجات:

وتهدف هذه الزيارات للتحقق من وفرة منتجات الخبز، والتزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، ومنع الممارسات السلبية المتمثلة في إعادة استخدام الدقيق المدعوم للأغراض غير المخصصة له مثل: إعادة التعبئة وإنتاج الخبز وتجفيفه لغرض التعليف.

خطة استباقية:

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الوزارة الاستباقية الخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة، التي تشمل جميع الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكين خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحقق من وجود مخزون كاف من هذه السلع، وضمان صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.