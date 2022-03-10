ضمن جهود جمعية مساعي النسائية الخيرية للتخفيف من معاناة الأسر وسد العوز والحاجة، وزعت الجمعية الأسبوع الجاري بطاقات العثيم الغذائية وأجهزة حاسب آلي على مستفيدي الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين بحمد الله أكثر 390 مستفيداً ومستفيدة.

من جانبها، ثمّنت الإدارة التنفيذية للجمعية الدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الداعمة، سائلة المولى لهم التوفيق والسداد.

مشروع رعوي:

ويعتبر التوزيع من المشاريع الرعوية التي تقدمها الجمعية لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية للأسر بما يخفف العبء المادي على عاتق المعيل إن وجد.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.