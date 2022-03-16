أكسبت ألعاب التحدي في بوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض، الفعاليات الترفيهية بالمنطقة حماسةً فريدةً وإثارةً مضاعفةً، إذ خلقت تنوعًا ترفيهيًّا مميزًا من خلال عشرات المتاجر التي تنظم المسابقات وتمنح الفائزين فيها هدايا تتنوع ما بين الإكسسوارات والهواتف الذكية.

ونجحت ألعاب الخفة في لفت أنظار زوار بوليفارد رياض سيتي في منطقتي الأستوديو والرياضة، إذ خلقت تنوعًا كبيرًا في الألعاب المختلفة، واستحدثت تجارب جديدة من الممارسات الرياضية المساعدة على اختبار قدرات الزوار، والإسهام في اكتشاف إمكاناتهم الرياضية.

ومزجت مناطق بوليفارد رياض سيتي بين الألعاب الحركية والتجارب التفاعلية المنوعة، كمتاهة الكريستال، ورحلة عالم الديناصورات، إضافةً إلى تجربة مسامير، ورامز، مما أسهم في خلق مفاهيم ترفيهية حديثة وعصرية توائم بين الفعاليات الرياضية والشعبية.

وتميزت المنطقة باحتضانها خيارات متعددة ترضي كافة الزوار، حيث خصصت للأطفال مدينة ألعاب متكاملة تحتوي على أكثر من 300 لعبة منوعة في “سالا هب” الواقعة في منطقة تروكاديرو لإمتاع الأطفال، ومنح الأسر الزائرة أوقاتًا مميزةً تتناسب مع جميع أفرادها.

وتحتضن منطقة تروكاديرو أكبر صالة بولنج في المملكة، كما تجمع بين أروقتها عددًا من الألعاب الإلكترونية، إضافةً إلى مطاعم للوجبات المتنوعة، ومناطق للراحة والاستمتاع بمشاهدة المباريات والبرامج التلفزيونية.