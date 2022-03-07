أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح فرصة استثمارية مميزة لتشغيل وصيانة حديقة المعالم بحي المغرزات.

وقالت أمانة الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ” ضمن المجموعة الأولى من الفرص الاستثمارية النوعية المطروحة أمام القطاع الخاص.. حديقة المعالم إحدى الوجهات المعرفيّة الجاذبة والتي تضم أبرز الأيقونات المعمارية في مختلف أنحاء العالم.. “.

فرصة استثمارية

وأوضحت أن هذه الفرصة الاستثمارية ستسهم في:

– تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدينة

– الاستغلال الأمثل للمرافق العامة لضمان استدامتها

– رفع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية