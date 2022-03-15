نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الخدمات أعمال تجميلية برسم جداريات من الفن التشكيلي بحديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بمشاركة عدد من الفنانات التشكيليات السعوديات، بهدف تحسين المشهد الحضري بالمدينة وإشراك المجتمع المحلي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

تحسين المشهد الحضري

وشهدت الجداريات مشاركة فنانات سعوديات جسدوا الإبداع والفن في المواقع العامة عبر الرسم التشكيلي ، تماشيًا مع حرص أمانة منطقة القصيم على الاستفادة من المبدعين من منطلق دعم الكفاءات الوطنية، وتأكيد دورهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.