أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، خلال العام 2021 تجهيز (753) كيلومتراً من الطرق بالمنطقة بوسائل السلامة المرورية، تضمن ذلك العلامات الأرضية والدهانات واللوحات الإرشادية وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية لقائدي المركبات.

توفير (138) معبراً للمشاة

كما تضمنت منجزات أمانة منطقة القصيم في هذا الاتجاه، توفير (138) معبراً للمشاة، ومعالجة محيط (135) من المدارس بتوفير وسائل السلامة المرورية، بالإضافة إلى تجهيز (351) تقاطع بوسائل السلامة المرورية.

يأتي ذلك تحقيقاً لمعايير السلامة المرورية وأنسنة المدن ورفعاً لمستوى جودة الحياة