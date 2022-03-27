شاركت أمانة محافظة جدة أمس السبت الموافق 26 مارس 2022م عند الساعة 8:30 في فعالية “ساعة الأرض” العالمية، وذلك بإطفاء الأضواء لمدة ستين دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم ‫جدة للتوعية ‫بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.

حديث بيئي عالمي

وجري إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس وميداني الكرة الأرضية والقناديل، لتنضم محافظة جدة بذلك مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة في المشاركة بهذا الحدث، إذ تعد “ساعة الأرض” حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة، والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة.