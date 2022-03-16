أعلنت أمانة جدة عن بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة ضمن المرحلة الأولى ، وذلك بتاريخ2022/7/1م داعية ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبا لتطبيق الجزاءات النظامية.

تفاصيل قرار أمانة جدة

وبينت الأمانة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الأولى ستشمل: (طريق الملك عبدالعزيز، الأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء).

تسوير الأراضي الفضاء

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء ، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

مراحل التنفيذ

وتأتي الحملة على مرحلتين ، حيث تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من شهر يناير المقبل ، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022 ، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني ، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.