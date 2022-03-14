نعى أمراء ومسؤولون ومواطنون الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمها الله، التي وافتها المنية أمس الأحد.

ورثى الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل الفقيدة بقوله “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الوالدة نورة الفيصل بن عبدالعزيز وغفر لها وأسكنها فسيح جناته”.

ونعت الأميرة العنود بنت خالد بن فيصل بن سعد آل سعود، الأميرة الراحلة بقولها “اللهم ارحم الأميرة نورة الفيصل بن عبدالعزيز واغفر لها وثبتها عند السؤال واجعل قبرها روضه من رياض الجنه وجميع موتانا وموتى المسلمين”.

وقال حساب الأميرة بسمة في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود”.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل “لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يغفر لعمتي نورة و يرحمها و يسكنها فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وغرد ياسر الضحيان قائلا: “إنا لله وإنا اليه راجعون الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته أحسن الله عزائكم وعظم الله أجركم سمو الامير”.

وقال بندر الرشيدي “أحسن الله عزاءكم يا أمير سعود، وتغمّد الله فقيدتكم بواسع رحمته وعظيم كرمه وفضله وإحسانه وأسكنها جنات النعيم”.

ونعى منصور النهدي الأميرة الراحلة بقوله “الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الشاعر عبدالله المقاطي “غفر الله لها ورحمها ويسكنها فسيح جناته وعظم الله أجركم واحسن الله عزاكم”.

وقالت أم سعود “الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها فسيح جناته ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين وانا لله وانا اليه راجعون”.

وكان الديوان الملكي قد أعلن بالأمس وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.

وقال الديوان الملكي في بيان له:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 11/ 8/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.