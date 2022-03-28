أعرب المغربي نور الدين أمرابط، عن سعادته باحترافه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أنها من أفضل التجارب في مسيرته.

أمرابط ينفي أنباء احترافه في النصر لكسب المال:

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تصريحات منسوبة للمغربي أمرابط لشبكة ESPN يُلمح من خلالها بأن تجربته مع النصر كانت من أجل كسب المال، ولن يُعيد تجربتها مع فريق آخر.

ورد أمرابط على هذه التغريدة، قبل قليل، قائلًا: “أخبار مزيفة.. أنا لم أقل ذلك أبدًا.. قضيت مع النصر 3 سنوات وكانت واحدة من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية، وسأزور ملعب مرسول بارك ومكة قريبًا إن شاء الله”.

وكان أمرابط قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو الماضي، بعد نهاية تعاقده، وانضم إلى آيك أثينا اليوناني، وظهر معه بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.