قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ‏بلينكن إن بلاده ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين. ‎

وأعلنت روسيا في وقت سابق، أنها ستزيد من علاقاتها مع الصين، بسبب ما وصفته بموقفها المحايد من العمليات العسكرية في أوكرانيا.

روسيا وأوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها دمرت 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وإسقاط 7 مسيرات خلال 24 ساعة.

وأضافت أنها قصفت منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفنا شمالي غرب أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قضت على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك.