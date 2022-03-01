لفتت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إلى أنّ الولايات المتّحدة لا ترى وقوع حرب نووية في الأفق، مشددة على أنها لن ترفع حالة التأهب القصوى.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني دخول أمريكا حربًا مع روسيا.

آثار كارثية:

كذلك رأت أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، مشددة على أن بلادها لا ترى مبررًا لتغيير مستوى تأهب القوات الأمريكية.

تشديد العقوبات:

وأكدت ساكي أن واشنطن تتطلع إلى حلف شمال أطلسي موحد ودول غربية موحدة في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أنها تعمل مع أوروبا لتشديد العقوبات على روسيا.

جاء ذلك في حين أكدت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أنها تجري تقييمًا لقرار بوتين وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب.

فيما شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه لا ينبغي على الأمريكيين القلق من وقوع حرب نووية.