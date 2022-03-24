الأمل هو الذي يجعل لحياتنا معنى، والذي يفقد الأمل يضيع منه العمر هباءً، فلا حياة مع اليأس، هو ما آمن به العجوز الأمريكي ميريل بيتمان كوبر، البالغ من العمر 101 عام، ليتمكن من تحقيق حلمه دون أن ييأس أو يفقد الأمل.

الحصول على الثانوية بعد تخطي الـ100

فقد حالت الظروف المادية القاسية في حصول كوبر على الشهادة الثانوية، حيث اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته للبحث عن عمل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

ولم يتخلّ ميريل بيتمان كوبر عن حلمه بالحصول على الشهادة الثانوية من مقاطعته جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية خاصة أنه كان منتظمًا في مدرسة “ستورر”.

محاولات متكررة

وأعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة، وهو ما جعل أفرادًا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة، حسبما ذكرته “يونايتد برس إنترناشونال” الأميركية للأنباء.

وفي مارس الجاري تكللت جهود العائلة بمنح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة “جيفرسون” في حفل تخرج حضرته عائلته.

وخلال الحفل، أوضح مدير مدارس مقاطعة جيفرسون، بوندي ليرن: “تلتزم مدارس مقاطعة جيفرسون بمساعدة كل طالب، صغيرًا كان أم كبيرًا، على تحقيق أحلامه”.

وأضاف ليرن: “بالنسبة للسيد كوبر، كان ذلك يعني الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويشرفنا المساعدة في جعل هذا الحلم يتحول لحقيقة”.