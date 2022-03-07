يُحيي الفنان عبدالعزيز المنصور، حفلًا فنيًا يوم الأربعاء المقبل 9 مارس، في منطقة البوليفارد، ضمن مناطق موسم الرياض، في موسمه الثاني.

ليلة رايقة لـ عبدالعزيز المنصور

وروّجت صفحة موسم الرياض على تويتر للحفل ونشرت بوستر للمنصور، وكتبت: “الفنان عبدالعزيز المنصور جاي يطربنا بأمسية فنية رايقة يوم الأربعاء بدرب الزلق في بوليفارد رياض سيتي.. احجز طاولتك الحين”.

من هو عبدالعزيز المنصور؟

مطرب سعودي وُلد في مدينة الأحساءـ وحصل على درجة الدبلوم في التجارة، بدأ مشواره الفني الحافل بالأغاني عام 1989 بمشاركته في حفلات صغيرة وأغانيه على المسارح.

انتقل للعيش لاحقًا في دبي، واشتهر بين الجماهير بأغنية “عادي” التي ظهرت في ألبوم “الجليد” عام 2000.

آخر ألبوم صدر له عام 2013 ليصبح رصيده 8 ألبومات غنائية، شارك في حفلات على مسارح كبيرة مثل مسرح الشرطة العربي ومهرجان الجنادرية.

منطقة البوليفارد

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.