شهدت محافظتا أحد رفيدة وخميس مشيط مساء اليوم أمطارًا متفرقة ما بين غزيرة ومتوسطة على الأجزاء الشرقية الشمالية للمحافظتين ولا تزال الأجواء توحي بالمزيد من هطول الأمطار بحسب ما جاء في موقع المركز الوطني للأرصاد.

تقلبات جوية وأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتبارًا من يوم غد الأربعاء حتى السبت المقبل. وقال المركز إن الظواهر المصاحبة للحالة تتمثل في رياح مثيرة للأتربة وهطول الأمطار المتفاوتة ما قد يؤدي إلى تكون عواصف ترابية تحد الرؤية الأفقية بشكل كبير.

