أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

رياح سطحية:

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.