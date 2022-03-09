طالبت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بعدة مناطق بالمملكة، بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة في القيادة، وذلك بسبب الظواهر الجوية بتلك المناطق.

أمن الطرق يطالب بالحيطة والحذر

ونبه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (الشماسية – الأسياح – العمار – الفوارة – المذنب – النبهانية – بريدة) مشيرًا إلى أن المنطقة تشهدُ حاليًا نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية، وكذلك تنبيها لمستخدمي الطرق في كلٍّ من (رياض الخبراء – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة – عيون الجواء).

وصدر تنبيه ثالث لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كل من (الحناكية – المهد – خيبر) وتنبيه آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (الحائط – السليمى – الشنان – الغزالة – سميراء)، وكذلك مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: (الزلفي – الغاط – المجمعة – شقراء – مرات).

كما صدر تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كل من: (حزم الجلاميد – طريف – عرعر)، ونفس التنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل – سكاكا)، ومستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في (الخفجي – النعيرية – القيصومة – حفر الباطن – قرية العليا)، داعيًا في نفس الوقت إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.