تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأسي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – للخيل العربية الأصيلة ومفتوح الدرجات لخيل الإنتاج.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الشوط التاسع المخصص لـ “كأس المؤسس” للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي من عمر أربع سنوات فقط، وجائزته 5 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.

وحقق المركز الأول الجواد ” تلال الخالدية ” لإسطبل الخالدية بقيادة الخيال السعودي ” عادل الفريدي ” ، حيث سلم الأمير فيصل بن بندر الكأس لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مقدماً له التهنئة بهذا الإنجاز.

كما بدأ الشوط العاشر المخصص لـ ” كأس المؤسس ” المصنف مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج وجائزته 5 ملايين ريال على مسافة 1600 متر ، وحقق المركز الأول الجواد “النادر” لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بقيادة الخيال السعودي ” عبدالله العوفي “، حيث سلم الأمير فيصل بن بندر الكأس لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، مقدماً له التهنئة بهذا الإنجاز.