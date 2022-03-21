دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” حملة الجمعية الإعلامية لهذا العام تحت شعار “مداد إنسان”، وذلك بمكتبه بقصر الحكم، بحضور مدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين، والدكتورة شعيع العتيبي مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين وعدد من قيادات وأبناء إنسان.

استمرار العطاء:

واستمع أمير الرياض إلى شرح عن الحملة وما تعبر عنه في شعارها من استمرار العطاء والبذل لتمكين الأيتام، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، عبر دعم برامج ومشاريع الجمعية لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

من جانبه رفع مدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين، شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لتدشينه الحملة الإعلامية لجمعية إنسان لهذا العام، وذلك انطلاقًا من اهتمامه الكريم بأبناء إنسان، وحرصه على تلمس احتياجاتهم وتمكينهم، وتحقيق الاستدامة لهم، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.

مداد إنسان:

وأضاف الياسين أن الجمعية استمدت شعار الحملة الإعلامية لهذا العام الذي أطلقته بعنوان (مداد إنسان) من خلال ما تحمله هذه الكلمة من استمرار الدعم لتمكين الأيتام، عبر منصة “إنسان” كما أن الجمعية لديها العديد من المبادرات النوعية التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الرعاية السكنية، والصحية، والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.