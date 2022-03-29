كشف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الاثنين، عن سبب تأخره عن موعد حفل “جمعية خيرات السنوي”، حيث ضرب مثلاً في احترام المواعيد، وحرصه على الحضور والوفاء بالوعود رغم الظروف.

وقال الأمير فيصل بن بندر بعد وصوله إلى مقرّ الحفل: “في البداية أعتذر عن التأخير نصف ساعة؛ نظرًا لتعطُّل سيارتي في الشارع”.

طلب سيارة أخرى

وأضاف أمير منطقة الرياض أنه اضطر إلى ركوب سيارة أخرى للوصول في الموعد بعد تجاوزه نصف ساعة؛ مقدمًا اعتذاره مرة أخرى، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.

حفل خيرات السنوي

يشار إلى أن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رعى مساء أمس الحفل السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بفندق الريتز كارلتون.

وأعرب أمير منطقة الرياض، في كلمة له عن تمنياته للجمعية والقائمين عليها دوام التوفيق والنجاح، موضحًا أهمية التكاتف وتقديم الدعم الكامل لجمعية خيرات على ما تسعى إليه من خير للإنسان والوطن.