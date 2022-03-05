نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمجلة “أتلانتيك”.

وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : “إن مضامين الحوار تركز على مبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه سمو ولي العهد وتبرز ملامح مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وتؤكد على مكانة المملكة العربية السعودية الدولية ودورها المحوري في السياسة الدولية والإقليمية، كما يوضح الحوار توجهاتها السياسية والاقتصادية والثقافية كدولة قوية مؤثرة حازمة وفي مصاف الدول العالمية المتقدمة”، واصفاً سمو ولي العهد بالرجل القيادي الذي يمتلك رؤية واضحة على المستويين المحلي والخارجي، وسداداً في الرأي ووفاءً وإخلاصاً وقدرة كبيرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات.

حاضر مزدهر وغد أجمل

وأوضح سموه أن حديث سمو ولي العهد بعث التفاؤل، نحو الحاضر المزدهر والغد الأجمل وكشف بجلاء التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها مؤخراً، واشتمل على سياسة المملكة في نبذ التطرف والفساد، كما أبرز موقف المملكة لمجمل ما يجري على الساحتين المحلية والدولية التي تركت توازنًا في مختلف الأحداث، ودعمًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسّلم للجميع وجاء منسجماً مع ثوابت هذه البلاد وتأكيدًا لعمق رؤية سموه، وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن مضامين الحوار أبرزت المستقبل الواعد وقوة المملكة الاقتصادية وفق المؤشرات التي أثبتت للعالم واقع الاتجاه الذي تسير عليه المملكة، كما رسمت بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات، والعمل الجاد في المرحلة القادمة وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد خريطة طريق شاملة.

وسأل سموه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.