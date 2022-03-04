نوه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمضامين حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلة أتلانتيك.

فخر واعتزاز:

وقال أمير منطقة تبوك: كمواطن سعودي وكجزء من هذه الأسرة الكريمة والشعب السعودي أشعر بشعور الفخر والاعتزاز والسعادة الكبيرة لهذا الوضوح والصراحة والشمولية والطرح الذي تميز به ولي العهد خلال حواره لمجلة أتلانتيك، حيث وضع ولي العهد النقاط على الحروف في الداخل والخارج، وجاء منسجمًا مع ثوابت هذه البلاد وتأكيدًا على عمق رؤيته وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

نظرة ثاقبة:

ولفت إلى أن الحوار جسّد النظرة الثاقبة والحكيمة لولي العهد على العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي وسيادة المملكة ومكانتها العالمية، وما ذكره ولي العهد عبّر عن وجدانه ووجدان كل سعودي وسعودية بهذا الوطن الغالي.