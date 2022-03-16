رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجرى – حفظه الله – بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

رؤية الملك سلمان تبعث الفرح والسرور

وقال سموه في برقيه رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجريتم – حفظكم الله – بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

مولاي : لقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله – اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكافة المواطنين بالمملكة. مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائدًا وراعيًا وأبًا لتواصلون مسيرتكم العظيمة لما فيه عز ورفعة البلاد، والله يحفظكم ويرعاكم.

برقية أمير تبوك إلى ولي العهد

كما رفع سمو أمير منطقة تبوك ببرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها : يشرفني أن ارفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي سالمًا معافى بعد أن أجرى – حفظه الله – الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن من على مولاي خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية وأن يمد في عمره ويديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.