واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرتي الطفلين اللذين توفيا غرقًا- رحمهما الله- في أحد الأنفاق تحت الإنشاء في مدينة تبوك.

خالص التعازي:

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل.