قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيهما ومواساتهما لذوي المعلمة بمكتب تعليم صامطة غصون بنت عبدالله النجمي -رحمها الله، التي وافتها المنية إثر حادث مروري خلال أداء عملها مع نهاية الاختبارات الفصلية.

وسأل سموهما الله -عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة المعلمة غصون

وكانت المعلمة غصون نجمي توفيت قبل عدة أيام في حادث مروري بمحافظة صامطة وهي تحمل معها هدايا النجاح لتقديمها لأطفال الروضة التي تعمل بها لإسعادهم.

وتسببت وفاة المعلمة في حالة من الحزن الشديد بين المواطنين الذين أشادوا بتصرفها وسلوكها مع طلابها مؤكدين أنها نموذج مشرف للمعلمة السعودية.

وكان زوج المعلمة الراحلة قد قام بنفسه بتوصيل الهدايا للطلاب تحقيقًا لرغبة زوجته وأمنيتها الأخيرة وهو ما نال استحسان العديد من المواطنين حيث قال علي الجريبي: “موقف نبيل من زوج شهم أصيل”، أما حساب رحيل المشاعر فعلق بالقول: “والنعم الزوج”.