سلّم الأمير تركي بن طلال ، أمير عسير، رئيس هيئة تطويرها، في مكتبه بديوان الإمارة ، عددًا من المواطنين وثائق عقاراتهم بعد استكمالها من قِبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام”، وذلك بحضور نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر، والأمين العام للجان النظر في طلبات التملك أحمد الصقر.

جهود لجان النظر في تملك العقارات

وثمّن أمير منطقة عسير، جهود لجان النظر في طلبات تملّك العقارات في حفظ حقوق المواطنين، وتثبيت ملكياتهم بعد دراسة طلباتهم وفق الإجراءات والقواعد المنظّمة لذلك، مشيدًا بدور الهيئة العامة لعقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.

الأهداف الاستراتيجية للهيئة:

بدوره قدّم نائب محافظ عقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها والمعتمدة خلال العام 2022، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق الحماية لعقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الحكيمة، شاكرًا سموّ أمير منطقة عسير على متابعته المستمرّة لأعمال اللجان ودعمها، ممّا كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة عقارات الدولة بها.