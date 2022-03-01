دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بمقر الإمارة في جدة اليوم , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار (سلامة الإنسان بناء ونماء), بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

أنشطة الدفاع المدني

واستمع سموه إلى شرح عن الأنشطة التوعوية المختلفة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع والفئات العمرية, وتوضح أهمية السلامة وجعلها أسلوب حياة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، كما كرّم سموه عدداً من ضباط مديرية الدفاع المدني بالمنطقة نظير الإنجازات التي حققوها.