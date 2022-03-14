كرم الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، عددًا من المواطنين تقديرًا لمساهمتهم في التبليغ عن الملاحظات ضمن نطاق مدينة الرياض، وذلك من خلال تواصلهم المستمر مع مركز الأمانة 940.

820 ألف بلاغ:

وبحسب الأرقام فقد تخطت البلاغات المقدمة من عموم المواطنين 820 ألف بلاغ خلال عام 2021 عبر جميع القنوات التي أتاحتها الأمانة، ومنها الاتصال المباشر على الرقم 940، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب وتويتر.

وساهم المبلغون في معالجة العديد من الملاحظات في مختلف أرجاء المدينة، ويتولى مركز الأمانة 940 عملية تسجيل البلاغات وإحالتها إلى الفرق الميدانية في مختلف الإدارات والبلديات لتباشر أعمالها في التنفيذ، سعيًا إلى تحقيق تطلعات السكّان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة، وبما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها المسقطة على القطاع البلدي.

مبادرة التبليغ:

وثمنت الأمانة شراكة السكّان من خلال المبادرة بالتبليغ عن أي ملاحظة عبر مركز 940، مشيرة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة وفق نظام تقني متطور، يهدف إلى ضمان تنفيذ جميع البلاغات وفق جدول زمني محدد، يمنح الأولوية للملاحظات التي قد تشكل خطرًا على سلامة السكّان وراحتهم.

ويأتي تكريم أمين منطقة الرياض للسكّان المبلغين في إطار حرص الأمانة على تعزيز مشاركة الأهالي في تطوير المدينة، وتقديرًا لدورهم الرئيس وشراكتهم الفاعلة في المضي قدمًا نحو تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.