قرر تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء مواصلة خطته الإنتاجية التي تم إقرارها سابقًا بزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميًا في أبريل القادم.

جهود أوبك+ لضبط أسواق النفط

وجاء الإعلان عن هذا القرار في بيان أصدرته الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا عقب اختتام الاجتماع الوزاري الـ26 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بها في إطار تحالف أوبك+ الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو.

وذكر البيان أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته يشيران إلى أن السوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.

خطة وآلية تعديل الإنتاج الشهرية

وأعادت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ في هذا الإطار التأكيد على خطة وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري الـ19 الذي عقد في 18 يوليو الماضي وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لشهر أبريل القادم وفقًا لما تم إقراره سابقًا.

كما جدد التحالف التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022.

وأشارت دول التحالف إلى أن نصف هذه الزيادة خلال أبريل القادم ستأتي من روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين للنفط من المشاركين في اتفاق (أوبك +).

وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل بذلك من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميًا لكل منهما إلى 436ر10 مليون برميل يوميًا.