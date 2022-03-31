يبدو أن اللاعب النيجيري أوديون إيغالو نجم نادي الهلال، يفكر في اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلاده.

منتخب نيجيريا لم يصعد لـ كأس العالم

وكان المنتخب النيجيري فشل في التأهل إلى مونديال قطر بعد تعادله 1-1 مع غانا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أبوجا الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقارير فإن نجم نادي الهلال الذي يقدم مستويات مميزة مع بطل آسيا حاليًا يفكر في الاعتزال دوليًا والاكتفاء باللعب مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكان مهاجم الهلال فاز يوم الأحد الماضي بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري المحترفين السعودي عبر “تويتر” أن الجماهير اختارت اللاعب النيجيري بسبب تألقه مع الهلال قبل فترة التوقف الدولي في بطولة الدوري.

أوديون إيغالو متألق بعد مرور 25 جولة

وبعد مرور 25 جولة، سجل المهاجم أويدون إيغالو، 19 هدفًا بواقع 7 أهداف مع الهلال و12 هدفًا مع ناديه السابق نادي الشباب.

ويتواجد لاعب الهلال في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون في المركز الثالث مسجلًا 15 هدفًا، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر محرزًا 14 هدفًا، حمدالله لاعب الاتحاد 13 هدفًا في المركز الخامس، زيلايا لاعب ضمك محرزًا 12 هدفًا، المالي موسى ماريجا لاعب الهلال 11 هدفًا في المركز السابع، الثامن هو المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد.