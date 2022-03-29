في الوقت الذي يتوقع فيه العالم قرب الاتفاق الروسي الأوكراني على إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها السابع صدر أول رد أمريكي رسمي يشكك في النوايا الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف فيما يتعلق بضمان أمن أوكرانيا في حال لاقت قبول الجانب الأوكراني.

قرب الاتفاق الروسي الأوكراني

وكان الوفد التفاوضي الروسي الأوكراني أنهى جولته الأولى له اليوم في اسطنبول محرزًا تقدمًا هو الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

وأبدى الجانبان استعدادهما للوصول إلى صيغة توافقية تقضي بحياد أوكرانيا مقابل الحصول على ضمانات أمنية من روسيا.

أمريكا تشكك

وأضاف الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط: “ستترك الولايات المتحدة أوكرانيا للحكم على ما إذا كان هناك تقدم حقيقي في المفاوضات مع روسيا، وما إذا كانت موسكو تتصرف بحسن نية”.

وتابع : “بالنسبة للمفاوضات، سأعطي لشركائنا الأوكرانيين الحق في تحديد ما إذا كان هناك تقدم حقيقي، وما إذا كانت روسيا تقوم بدور ذي مغزى”.

وأوضح: “لم أر أي شيء من شأنه أن يشير إلى أن هذه المفاوضات تتحرك بطريقة فعالة، على الأقل لم نشهد دلائل على الجدية الحقيقية من جانب روسيا، لكن في حال توصلت أوكرانيا إلى قرار يؤكد أن هذه المفاوضات جيدة فنحن نؤيدها”.

وشدد على أن بلاده ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف في حال أقرها الجانبان.