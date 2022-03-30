أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إمكانية استخراج تصاريح العمرة بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق اعتمرنا قبل القدوم إلى المملكة.

حجز مواعيد العمرة:

وقالت وزارة الحج والعمرة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن حجز مواعيد أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، أصبح متاحًا الآن لحاملي جميع أنواع التأشيرات وقبل قدومهم للمملكة، وذلك وفق الضوابط التالية:

ضوابط:

– إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق.

– في حال لم يتم الدخول للمملكة قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة يتم إلغاء التصريح تلقائيًّا.

– في حال ثبت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح.