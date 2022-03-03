أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الخميس ألف ومئة وثمانية وخمسين كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة وسبعة آلاف وسبعمائة قرص مخدر، تم ضبطها، لدى مهربين مرتبطين بعصابات الحوثي الإجرامية.

وأتلفت النيابة العسكرية في المنطقة الخامسة هذه الكمية التي تم ضبطها خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، بحضور مندوب العمليات المشتركة قوة الواجب (800) وممثلين عن استخبارات المنطقة والشرطة العسكرية وأمن محافظة حجة.

عصابات مرتبطة بمليشيا الحوثي

وتعمد عصابات مرتبطة بمليشيا الحوثي على تجارة الممنوعات كمصدر تمويل حربها الإرهابية على اليمنيين، غير أن قوات المنطقة العسكرية الخامسة على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.

ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش وثمانية وأربعين ألف قرص مخدر في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة.