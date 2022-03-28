أجازت شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة صكوك التملك بمشروع مخطط الجوهرة، الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع بمدينة الرياض.

إجازة الصكوك:

وجاءت مساهمة الشركة من خلال العمل مع الجهات المختصة التي أدت إلى صدور الأمر السامي الكريم بإجازة صكوك عقارات صندوق الجوهرة العقاري الذي تديره شركة ملكية للاستثمار.

يذكر أن شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة تم تأسيسها في عام 2010م ولديها ما يقارب 50 محاميًا داخل المملكة وخارجها في التخصصات والنزاعات ذات الطابع التجاري والمصرفي، كما حصل الشركاء في الشركة على عدد من الجوائز المحلية والخارجية من مختلف القطاعات تقديرًا لجهودهم في الخدمات القانونية المقدمة.

وتنتهج الشركة تقديم الخدمات القانونية كواجب تجاه المجتمع بشكل مؤسسي من خلال الجمعيات الخيرية كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها.