أحبط حرس الحدود محاولات تهريب (547) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وأكثر من (17) طنًا من مادة القات المخدر في مناطق جازان وعسير ونجران.

إحباط محاولات تهريب (547) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(17) طنًا و(666) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر في مناطق جازان وعسير ونجران.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/MktJJA4yIy

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 2, 2022

تفاصيل العملية:

وتمكن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولات تهريب (547) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(17) طنًا و(666) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (51) متهمًا، منهم (31) مواطنًا و(20) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (14) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الإريترية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.