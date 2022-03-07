يُقدم لاعبو الهجوم في صفوف الهلال مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزهم لمواصلة التألق في الكلاسيكو المقبل ضد الاتحاد.

كلاسيكو الهلال والاتحاد:

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو الهلال والاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الكلاسيكو، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ولكنه خاض 20 لقاء.

مهاجمو العميد يتألقون:

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خط هجوم مميز، بقيادة البرازيلي رومارينيو، حيث خاض 22 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 5 أهداف.

وخاض البرازيلي إيغور كورونادو 12 مباراة مع العميد في الدوري هذا الموسم، نجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة، ولعب فهد المولد 19 لقاء، أحرز 3 أهداف وصنع هدفين.

وشارك المغربي عبدالرزاق حمدالله في 13 مباراة مع فريقي النصر والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.