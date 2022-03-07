أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي متضمنًا الكثير من الإنجازات التي حققها خلال العام 2021م وتطلعاته للعام 2022م.

ونشرت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رابط التقرير السنوي ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: هنا.

تطلعات مستقبلية:

وبحسب التقرير، يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي في تطلعاته إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة، وكذلك يسعى البنك المركزي لإطلاق استراتيجية التقنية المالية التي من شانها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية. مع إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية عام 2022.

التوسع في المنتجات المدعومة:

وضمن تطلعات البرنامج أيضًا التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت (كفالة).