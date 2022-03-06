تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط مقاتلة روسية قرب مدينة خاركيف، وذلك خلال المواجهات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لليوم الـ11 منذ بداية العملية العسكرية لروسيا للسيطرة على كييف.

عاجل: إسقاط مقاتلة روسية قرب مدينة خاركيف pic.twitter.com/Cu4HjvEnuE

— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 6, 2022

إسقاط مقاتلة روسية:

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر تهاوي المقاتلة الروسية على الأرض بعد أن أصابتها الدفاعات الأوكرانية، وسط فرحة الشعب الأوكراني الذي يقاوم.

استغاثة زيلنيسكي:

وفي وقت سابق وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة استغاثة لقادة الدول الغربية، يطالبهم فيها بفرض منطقة حظر طيران في وجه الصواريخ الروسية أو إمداد أوكرانيا بالطائرات.

ونشر زيلنيسكي مقطع فيديو على صفحته الشخصية، يناشد فيه قادة الغرب بالوقوف بجانبه ومساعدته في حماية بلاده، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة فينيتسا.

وقال زيلينسكي في الفيديو: “ضرب الروس فينيتسا بـ 8 صواريخ، ودمروا المطار بالكامل، أغلقوا السماء فوق أوكرانيا أو على الأقل أعطونا طائرات حتى نتمكن من حماية أنفسنا من الصواريخ والطائرات الروسية، إذا لم تفعلوا ذلك، فسيقومون بقتلنا ببطء”.

محاصرة كييف:

يأتي هذا فيما تحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية من أكثر من اتجاه في محاولة لدخولها لكن لا تزال المقاومة الأوكرانية تفلح في صد الهجمات.

وأفادت “العربية” بوجود محاولات روسية لدخول العاصمة من المنطقة الشمالية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فيما أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ10 بتوقيت جرينتش، كما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.