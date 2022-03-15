لقيت اختيارات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي الصين وأستراليا، إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين، الذين أكدوا أن الأخضر سيتأهل لمونديال 2022.

اختيارات رينارد مميزة:

وقال تركي الغامدي لبرنامج “الدوري مع وليد”: “من كان يتوقع أن نتصدر بوجود اليابان وأستراليا.. بالأرقام المدرب رينارد.. يجب أن يتعلم اللاعبين من تجربة عبدالعزيز البيشي، عاد لمستواه بعد أن تم تنسيقه من الشباب”.

وتابع عماد السالمي: “تشكيلة المنتخب السعودي مقنعة ونفوز بأي مستوى.. المدرب رينارد حقق التاريخ مع منتخب زامبيا.. التأهل سيحسم في لقاء الصين .. الطموح أن نذهب بعيدًا بوجود اتحاد قوي ووزير رياضة على مستوى عال من الجودة”.

وعلق ماجد الفهمي قائلًا: “دفاع المنتخب السعودي ثابت بأسمائه لأنهم منتخب مجموعة.. يجب أن نثق في المدرب رينارد الذي جعلنا نتصدر منذ بداية التصفيات.. بنسبة 95% سنتأهل للمونديال”.

الأخضر يستعد لمواجهتي الصين وأستراليا:

وأعلن المدير الفني الفرنسي، مساء الاثنين، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث ضم 26 لاعبًا، وكان الأبرز عودة عبدالعزيز البيشي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي الصين في الإمارات، ثم أستراليا في جدة، ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.