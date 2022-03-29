أشاد مغردون بتصرف طليق الفنانة السورية شكران مرتجي، حيث حضر مراسم عزاء والدتها واحتضنها وشد من أزرها، وذلك في إحدى قاعات العاصمة دمشق.

الف رحمة ونور يتغمدوا أمك ويجعلا من أهل الجنة كتير صعب نشوفك حزينة الله يلهمك الصبر والقوة …. إن لله وإن إليه راجعون 💔@shoukranmortaj1 pic.twitter.com/ShII0oLTM6

— Abod. j (@abdlraheem8) March 29, 2022

طليق شكران مرتجي يواسيها

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من مراسم العزاء لوالدة شكران مرتجي في إحدى قاعات العاصمة السورية دمشق، حيث تفاجأ المتابعون بزيارة طليقها الممثل السوري علاء قاسم إلى صالة العزاء، وحرص على أن يكون بجانبها ويساندها في هذه المحنة.

وأظهرت الصور المتداولة احتضان قاسم لشكران مرتجي في مشهد مؤثر وهي تبكي بحرقة على والدتها الراحلة، وسط إشادة وإعجاب من المتابعين الذين اعتبروا أن “النهايات أخلاق”.

إشادة المغردين

وما بين الإشادة بموقف طليق شكران، وتقديم العزاء لها جاءت تعليقات المغردين والمتابعين ومحبي النجمة السورية، حيث كتبت رؤى: “هذا رجل أصيل.. فعلًا النهايات أخلاق”، وغرّد محمد: “في مثل هذه المواقف تظهر المشاعر الإنسانية”، فيما كتبت أم عبدالرحمن: “غفر الله لها ورحمها”، وشارك مغرد آخر بصورة شكران وطليقها وكتب معلقًا: “رغم الانفصال ولكن تبقى العلاقة الجميلة والمشاركة في المواقف الصعبة”.

طلاق علاء قاسم وشكران مرتجي

يذكر أن علاء قاسم تزوج من الممثلة شكران مرتجي لمدة 11 عامًا، قبل أن ينفصلا في عام 2019، وكان زواجًا سريًا حتى عام 2012، حين حصلت شكران على الجنسية السورية من زوجها، خصوصًا أنها فلسطينية الأصل من أب فلسطيني وأم سورية، لكنها لم تكن تحمل الجنسية السورية قبل هذا التاريخ، علمًا أنهما لم ينجبا أطفالًا.