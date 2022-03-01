أعلن نادي الإبل عن تأسيس قاعدة بيانات بالربط الوراثي لـ11 فصيلة DNA، حيث سيتم بدء التوثيق لحفظ وتسجيل سلالات الإبل بمنصة إلكترونية.

منصة وثقها:

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع تويتر، ونظرًا لعدم وجود سجلّات توثّق المعلومات الخاصة بالإبل، فقد بادر النادي بتنفيذ بوابة إلكترونية لتسجيل وتوثيق وحفظ سلالات الإبل وتسهيل العمليات والإجراءات على الأرباب والمُلّاك.

جمع وحفظ المعلومات:

وستعمل البوابة من هنا على جمع وحفظ معلومات الإبل من النواحي السلالية مع تقديم خدمات تحليل الحمض النووي (DNA)، والفحص، والنتائج، والتوثيق، والشهادة، مع إصدار جواز السفر وشجرة النسب. وتستهدف المرحلة الأولى الإبل التي تكتسب صفة (مزاين) وتشارك في المهرجانات المعتمدة، بينما ستشمل المرحلة الثانية الإبل بأكملها في المملكة العربية السعودية.