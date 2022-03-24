أبرمت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية، لإطلاق ميدياثون المحتوى الإعلامي الذي سبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عنه.

أهداف ميدياثون المحتوى الإعلامي:

وتهدف الاتفاقية بين “الهيئة” و”منشآت”، إلى تمكين الكفاءات الوطنية للإسهام في خلق محتوى مرئي ومسموع يعكس الرؤية 2030 والبرامج التي تشتمل عليها، وذلك في إطار معالجة ندرة هذا النوع من المحتوى، حول التحول الذي تعيشه المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

احتضان المحتوى الإبداعي الوطني:

ويعمل الميدياثون كبرنامج سنوي لاحتضان المحتوى الإبداعي الوطني ويلهم المهتمين بالمحتوى المحلي للعمل معًا والتفكير في تطوير المحتوى الذي يعكس رؤية 2030، حيث يستهدف البرنامج فئات الشباب والشابات وصناع المحتوى والكتاب والمؤلفين، على أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السعودية.

تقديم جميع الخدمات:

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين هيئة الاذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقديم جميع الخدمات الممكنة من قبل “منشآت”، من خلال توظيف خبرتهم في مجال الهاكاثون والمعسكرات التدريبية، حول حدث الميدياثون الذي تنظمه الهيئة الإذاعة والتلفزيون باسم “ميدياثون صناع محتوى الرؤية 2030”.

أكبر حدث لصناع المحتوى:

هذا، وتنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون أكبر حدث لجمع صناع المحتوى على مستوى المملكة العربية السعودي، حيث يعتبر “الميدياثون”، برنامجًا حيويًا يجمع نخبة من الكتاب والمؤلفين من صناع المحتوى المرئي والمسموع تحت سقف واحد، ما يضفي للمحتوى ألقًا وبهاءً وقدرًا من رضا المتابعين.

يذكر أن ذلك التعاون يأتي في إطار توجه الهيئة، نحو إطلاق شراكات نوعية من شأنها إثراء المحتوى الاعلامي.