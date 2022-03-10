احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 49، والذي يوافق اليوم 10 مارس، من خلال نشر مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع إنستقرام وبعض القصص المصورة.

هيفاء وهبي بإطلالة رائعة

وظهرت وهبي خلال الفيديو بإطلالة رائعة، في أجواء مبهجة وهي تحتفل بيوم ميلادها رفقة أفراد عائلتها وبعض أصدقائها، وظهرت وهي سعيدة وترقص على أنغام أغنية “البنت القوية”، التي يشدو بها وائل كفوري، وكذلك أغنية “عيد ميلاد سعيد”.

وكتبت في تعليقها على موقعها بإنستقرام: “شكرًا لكم جميعًا على أمنيات عيد الميلاد!.. متأثرة جدًا وأشكركم لذلك.. وشكرًا لعائلتي وأصدقائي الرائعين”.

آخر الأعمال الفنية

وعن جديد أعمال هيفاء وهبي فهي تشارك حاليًا في تصوير فيلمها الجديد “رمسيس باريس”، الذي يشاركها في بطولته مصطفى خاطر، محمد ثروت، أوس أوس، حمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت النجمة اللبنانية مؤخرًا في عالم الدراما بمسلسل “أسود فاتح” من بطولة الفنان معتصم النهار، روجينا، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، نانسي صلاح، ناصر سيق وفراس سعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وكتب السيناريو والحوار شريف يسري، ومن إخراج كريم العدل.