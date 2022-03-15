أثارت الإطلالة الغريبة التي ظهر بها مطرب الراب المصري ويجز، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حفله بالبوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

عشنا أوقات رهيبة بحفلة الراب مع الفنانين Pablo & Wegz & Afroto 🎸

اللي أسعدوا كل جمهورهم في مسرح أبو بكر سالم في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/0bIpFUt1y6

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 14, 2022

ملابس ويجز الغريبة

وظهر ويجز على مسرح أبوبكر سالم مرتديًا قميصًا باللون الذهبي الستان، وشورت فوق الركبة باللون بالبنفسجي، مع جاكيت طويل باللون الأخضر مزين بشريطة باللون الذهبي على الأكتاف، واستكمل إطلالته بهاف بوط باللون الأسود.

إطلالة مطرب الراب أثارت سخرية بعض متابعيه، ما جعل بعض المواقع الصحفية تبحث في سعر هذه الملابس، لنكتشف أنها غالية الثمن.

وطبقًا لموقع الملابس العالمي valentino، بلغ سعر الجاكيت الأخضر 2550 دولارًا، وسعر القميص الستان بلغ 1150 دولارًا، أما سعر الشورت البنفسجي فبلغ سعره 990 دولارًا، أما سعر البوت المصنوع في إيطاليا فبلغ سعره 1400 دولار أمريكي.

من هو ويجز؟

هو أحمد علي، الشهير بويجز، مواليد 1998، مغني راب وممثل مصري، بداية ويجز كانت من خلال أغنية “بطلوا فيك”، لكن أولى نجاحاته كانت أغنية “TNT” التي طرحت عام 2018.

شارك في مسلسل “بيمبو” للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له، في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقيًا شابًا إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلًا عن منطقة الشرق الأوسط.